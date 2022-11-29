Голові ЛОР та її двом заступникам погодили зарплати та премії на 2023 рік

На засіданні 29 листопада депутати Львівської обласної ради погодили умови оплати праці голови Львівської облради Ірини Гримак та її двом заступникам Євгену Гірнику та Юрію Холоду на 2023 рік. Про це повідомляє Львівський портал.

Голові обласної ради Ірині Гримак установили посадовий оклад згідно зі штатним розписом та надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавку за вислугу років у розмірі 30% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років.

Також Гримак наступного року отримуватиме преміювання щомісячно за фактично відпрацьований час до посадового окладу в розмірі середньовідсоткового преміювання в поточному місяці працівників апарату ради ІІІ та ІV категорій посад, але не більше 200%. Крім того, голові ЛОР виплачуватимуть щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Як пишуть Варіанти, у 2022 році посадовий оклад Ірини Гримак становив від 5 до 93 тисяч гривень. Упродовж року голова Львівської облради отримувала таку зарплату: у січні Гримак нарахували 68 тис. грн зарплати, у березні – 47 тис. грн, у квітні – 67 тис. грн, у травні – 5,7 тис. грн, у червні – 93 тис. грн, у липні – 33 тис. грн, у серпні – 47 тис. грн, у вересні – 68 тис. грн.

Також під час сесії Львівської обласної ради зарплату та премії на 2023 рік погодили двом заступникам голови Львівської облради Євгену Гірнику та Юрію Холоду.

Так, першому заступникові голови обласної ради Євгену Гірнику установили посадовий оклад згідно зі штатним розписом, надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавку за вислугу років у розмірі 15% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років та доплату за науковий ступінь кандидата економічних наук у розмірі 5% посадового окладу.

Євгену Гірнику щомісячно виплачуватимуть премії за фактично відпрацьований час до посадового окладу в розмірі середньовідсоткового преміювання в поточному місяці працівників апарату ради ІІІ та ІV категорій посад, але не більше 200%. Також йому виплачуватимуь щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціальнопобутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Щодо Євгена Гірника, то, за даними Варіантів, цього року його посадовий оклад становив від 31 до 129 тисяч гривень. У січні 2022 року Гірнику нарахували 129 тис. грн зарплати, у березні – 31 тис. грн, у квітні – 55 тис. грн, у травні – 31 тис. грн, у червні – 33 тис. грн, у липні – 46 тис. грн, у серпні – 64 тис. грн, у вересні – 57 тис. грн, у жовтні 66 тис. грн.

Заступникові голові обласної ради Юрію Холоду встановили посадовий оклад згідно зі штатним розписом, надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування; надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років. Юрія Холода також преміюватимуть щомісячно за фактично відпрацьований час до посадового окладу в розмірі середньовідсоткового преміювання в поточному місяці працівників апарату ради ІІІ та ІV категорій посад, але не більше 200%. Йому теж виплачуватимуть щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціальнопобутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Як пише видання Варіанти, у 2022 році посадовий оклад Юрія Холода коливався від 18 до 54 тисяч гривень. У січні Холоду нарахували 48 тис. грн зарплати, у березні – 24 тис. грн, у квітні – 45 тис. грн, у травні – 22 тис. грн, у червні – 18 тис. грн, у липні – 22 тис. грн, у серпні – 54 тис. грн, у вересні – 45 тис. грн.

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