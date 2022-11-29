Через блокування Угорщини в Бухаресті організовують окрему зустріч Україна – НАТО

У Бухаресті проходить саміт міністрів закордонних справ країн НАТО, втім через блокування Угорщиною для України організовують окрему зустріч. Про це повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook.

«Деякі ЗМІ дали новину про нібито раптову зміну формату участі Дмитра Кулеби на заході НАТО в Бухаресті. Насправді це не так. З 2017 року Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів. Відповідно, глави МЗС наразі не можуть офіційно збиратися під парасолькою комісії. Аби формально подолати угорське вето, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує в Бухаресті окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України», – відзначив Олег Ніколенко.

Водночас він уточнив, що ця зустріч є повноцінною зустріччю на рівні міністрів, але не в форматі комісії Україна – НАТО. У такому ж форматі раніше зустрічалися і міністри оборони Північноатлантичного альянсу та України.

На зустрічі у Бухаресті глава МЗС Дмитро Кулеба з іноземними колегами обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури. Також Кулеба проведе низку двосторонніх зустрічей.

Нагадаємо, засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО проходить у Бухаресті 29-30 листопада.

Західні ЗМІ анонсували, що на цьому саміті члени НАТО оголосять про нову довгострокову підтримку України. Йдеться як про паливо, електрогенератори, медикаменти, зимове спорядження, пристрої для боротьби з безпілотниками, так і про системи ППО.

Наразі жодних заяв про результати зустрічі у Бухаресті ще немає, втім генсек НАТО Єнс Столтенберг вже наголосив на тому, що країни-члени Північноатлантичного альянсу продовжать і надалі підтримувати Україну. За його словами, поразка Путіна у війні проти України є в інтересах НАТО.

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