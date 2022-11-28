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ЗСУ пошкодили міст, яким росіяни доставляли зброю

Ольга Денисяка

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У Запорізькій області Сили оборони України пошкодили залізничний міст, яким російські війська доставляли озброєння. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 28 листопада.

Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Сили оборони пошкодили залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки.

Також ЗСУ знищили у Херсонській області пункт управління російських військових та п’ять одиниць ворожої техніки.

Крім того, Генштаб повідомив, що російські війська намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Куп’янському й Запорізькому, Криворізькому та Херсонському – оборонятися від українських захисників.

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