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На Херсонщині ЗСУ знищили пункт управління окупантів

Ольга Денисяка

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Сили оборони України знищили у Херсонській області пункт управління російських військових та п’ять одиниць ворожої техніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 28 листопада.

В районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.

Також Генштаб повідомив, що один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. 

Крім того, поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки.

Львівський портал повідомляв, що втрати ворога вже наближаються до 88 тисяч військових.

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