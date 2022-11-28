У сервісному центрі МВС Львівщини – новий керівник

Керівником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області призначено Олександра Семчишина. Нового керівника вже представив підлеглим Начальник Головного сервісного центру МВС України Микола Рудик. Про це Львівському порталу повідомили у СЦ МВС Львівщини.

Микола Рудик зауважив, що маємо велике навантаження на сервісні центри МВС Львівщини через значну кількість внутрішньо-переміщених осіб.

«Ваше завдання – забезпечення роботи електронної черги, унеможливлення будь-яких проявів корупції. На сьогодні на Львівщині перебуває значна кількість внутрішньо переміщених осіб, тож маємо велике навантаження на сервісні центри МВС у регіоні», – зазначив він.

Як відомо, до Олександра Семчишина начальником регіонального сервісного центру МВС у Львівській області був Олександр Малашко.

Біографічна довідка:

Олександр Семчишин проходив службу у Збройних силах України з травня 2007 року по грудень 2008 року.

З січня 2013 року по грудень 2019 року – працював у Львівському міському управлінні ГУ Державної міграційної служби України.

Грудень 2020 року по серпень 2021 року – завідувач сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області.

Серпень 2021 року по листопад 2022 року – Начальник сервісного центру МВС №0744 у місті Нововолинськ.

Освіта:

2003-2009рр. – Львівський національний аграрний університет, спеціальність – менеджмент організацій.

2013-2017рр. – інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – правознавство.

2017-2020рр. – інститут адміністрування та післядипломної освіти національного університету «Львівська політехніка», спеціальність – «Публічне управління та адміністрування».

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