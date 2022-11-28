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На війні з Росією загинула 101 українська військовослужбовиця

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабної війни в Україні загинула 101 жінка-військовослужбовиця, ще понад 100 – поранені та 50 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час шостого жіночого форуму.

За даними міністра, станом на кінець листопада у ЗСУ служать 59 786 жінок. З них 41 тисяча обіймає військові посади, 18 тисяч є цивільними працівницями і 5 тисяч перебувають на передовій. Ці дані не враховують жінок, які служать у Нацполіції, Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС та підрозділах Міноборони.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинула 101 військовослужбовиця, понад 100 були поранені і 50 вважаються зниклими безвісти. 

Також Резніков повідомив, що 350 жінок-військових відзначені державними нагородами. Двоє  посмертно отримали звання Героїв України. Мова йде про Інну Дереусову та Катерину Ступицьку.

Як раніше повідомляв президент Володимир Зеленський, в українській армії жінки становлять 22% – це один із найбільших показників серед країн Європи.

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