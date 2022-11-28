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На Сихові затримали 19-річного любителя дрифту

Наталя Дуляба

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19-річний водій Mercedes’а без прав дрифтував посеред дороги на Сихові, чим ледь не спричинив ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

В неділю вранці, 27 листопада, під час опрацювання виклику неподалік перехрестя проспекту Червоної Калини – вулиці Сихівської правоохоронці почули звуки ревіння двигуна. Вийшовши з-за кута, вони побачили автомобіль, який крутився на дорозі, виїхавши на смугу зустрічного руху. Після цього поїхав геть.

Інспектори звернулись до Центру безпеки міста і за допомогою камер відеоспостереження встановили транспортний засіб дрифтера, тож почали його шукати. Патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz E320 на одному із паркінгів торгового центру.

Любителем дрифту виявився 19-річний хлопець, який ще й не мав при собі водійських прав.

На нього винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (виїзд на смугу зустрічного руху), а також постанову за ч. 5 ст. 126 (повторне притягнення до відповідальності протягом року за керування транспортним засобом особою без посвідчення водія) КУпАП.

Довідково: дрифт – це техніка проходження поворотів і вид автоспорту, що характеризуються використанням керованого заносу на максимально можливих для утримання на трасі швидкості і кута до траєкторії.

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