Львів попрощається з двома Героями, які захищали Україну

29 листопада Львів попрощається ще з двома Героями. Олег Бервецький та Максим-Михайло Врубель загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі. Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Максим-Михайло Врубель (18.11.1999-22.11.2022) Львів’янин.

Навчався у початковій школі «Малюк» Львівської міської ради та середній загальноосвітній школі № 63 міста Львова.

Закінчив відокремлений структурний підрозділ «Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «автомобільна справа». Захоплювався машинами.

Із початком повномасштабного вторгнення окупантів на територію України, добровільно став на захист Батьківщини. Виконував бойові завдання зі стримування російської агресії у лавах 7-го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України.

У Максима-Михайла Врубеля залишилися батьки, дідусь та сестра.

Олег Бервецький (05.11.1983-21.11.2022) Народився у Львові у багатодітній сім’ї, був старшим із синів.

Навчався у середній загальноосвітній школі №100 міста Львова. Закінчив вище професійне училище №20 міста Львова, згодом здобував освіту у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «інженер-механік автомобільного господарства».

Протягом 10-ти років працював інженером 1-ї категорії у структурній одиниці «Львівенергоавтотранс» Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго». Додатково навчався в Українській академії друкарства.

Захоплювався велоподорожами, гірським туризмом, займався церковним співом.

У перший день повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від окупантів. Боронив її територіальну цілісність і суверенітет у лавах 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Брав участь у операції із звільнення міста Лиман Донецької області.

У Олега Бервецького залишилися батьки, сестри, брати, дружина та двоє синів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.