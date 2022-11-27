Ракетний обстріл Дніпра: один загиблий і 13 поранених

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру 26 листопада загинула одна людина, ще 13 осіб дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

«Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів», – написав він.

Резніченко додав, що під час ворожого ракетного обстрілу також 13 мешканців Дніпра отримали поранення. Троє із них досі перебувають у лікарні.

За даними Генпрокуратури України, в суботу, 26 листопада, російські війська здійснили ракетний удар по Дніпру. Під обстріли потрапили приватні будинки й господарчі споруди. Точна кількість жертв встановлюється.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває слідство.

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