У подвійній ДТП на трасі Київ–Чоп загинув молодий житель Львівщини

У подвійній ДТП на автодорозі Київ–Чоп загинув водій легковика – 25-річний житель Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

За даними правоохоронців, дві аварії стались 26 листопада на одному ж і цьому місці, впродовж години часу.

Спершу від медиків надійшло повідомлення про автопригоду неподалік села Самостріли, колишнього Корецького району, близько першої години ночі.

Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що 25-річний водій автомобіля «Opel Astra» житель Львівщини, рухався смугою зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом «Renault Master» під керування 22-річного жителя Волині.

Внаслідок автопригоди 25-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники.

На цьому ж місці близько 02:40, де тривало документування співробітниками поліції смертельної ДТП, сталася іще одна автопригода. 26-річний водій автомобіля Land Rover на іноземній реєстрації, житель Сарненського району на швидкості допустив зіткнення з автомобілем комунальної служби Jac, співробітники якої очищувати трасу від наслідків попередньої автотрощі.

Після цього кросовер допустив наїзд на припарковане на узбіччі авто поліції Mitsubishi Outlender, яке стояло із увімкненими проблисковими маячками.

Водія автомобіля Land Rover із численними травмами доставили до лікарні. Його стан медики оцінюють як тяжкий.

Крім того, травмувалась і патрульна поліцейська, яка в той момент перебувала в службовому авто. У неї діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої.

За фактами двох ДТП триває розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook