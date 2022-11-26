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У Львові монтують четверте модульне містечко для переселенців

Андрій Котенський

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У Львові тривають активні роботи над створенням нового, четвертого модульного містечка для українців, які, рятуючись від війни, знайшли прихисток в нашому місті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача, нові будиночки будуть найбільш комфортними для проживання взимку.

«Перші такі модулі ми встановили ще влітку. Хоча вони мають конвектори для обігріву, це четверте містечко буде більш комфортним для зимових умов. Тут буде планування коридорного типу – щоб дістатися до душових чи їдальні, не треба буде виходити на вулицю. Одно- та двоповерхові будинки зможуть вмістити більш ніж тисячу українців, що залишилися без даху над головою. Двоповерхові модулі – такий собі виклик, їх у нашому місті ще не ставили», – зазначив Любомир Зубач.

Встановлення цих модульних будинків стало можливим завдяки співпраці Міністерства розвитку громад і територій України та польського уряду.

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