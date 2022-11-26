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Російський олігарх Гуцерієв переписав бізнес на українку, для уникнення санкцій

Андрій Котенський

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Печерський районний суд Києва скасував арешт логістичного бізнесу підсанкційного російського олігарха Міхаіла Гуцерієва – «МЛП Чайка» під Києвом, оскільки виявилось, що майно за декілька років до арешту було переписане на українську композиторку Вікторію Кохану, яка проживає в Москві. Про це йдеться в розслідуванні Trap Aggressor.

У матеріалі мова йде про одні із найбільших складів в Україні компанії «МЛП-Чайка» під Києвом, які входить до структури російських підприємств «Міжнародне логістичне партнерство». Останнє в свою чергу входить до бізнес-групи «Сафмар»,  що належить Гуцерієву.

Журналісти виявили, що російський бізнес на території України працює до цього часу і ймовірно фінансує російський військово-промисловий комплекс.

До 2018-го року власником «МЛП-Чайка» був особисто олігарх Міхаіл Гуцерієв. Пізніше бізнес в Україні був переписаний на кіпрську офшорку «Марсфілд Лімітед», кінцевим бенефіціаром якої зазначена українка Кущ Вікторія Віталіївна.

25 серпня 2022 року в рамках кримінального провадження Печерський районний суд наклав арешт на 80 тисяч квадратних метрів логістичних приміщень, які належать підприємству «МЛП-Чайка».

У своєму клопотанні прокурор зазначив, що ці компанії фактично до сьогодні підконтрольні громадянину РФ Міхаілу Гуцерієву. Олігарх через постійну підтримку влади РФ, у тому числі, оборонного та силового блоку нагороджений низкою державних нагород і відзнак РФ.

Але вже 15 вересня за клопотанням адвоката «МЛП-Чайка», в тому ж Печерському суді арешт скасували. Адвокат стверджував, що власницею компанії є громадянка України Вікторія Кущ, яка має численні подяки від ЗСУ, ТРО та нацполіції, а кошти від діяльності підприємства використовуються для непорушності конституційного ладу, державної влади та меж території України.

Розслідувачі Trap Aggressor зазначають, що бенефіціарка «МЛП-Чайка» Кущ Вікторія Віталіївна більше відома як Вікторія Кохана.

З 2014-го року жінка постійно перебуває на території Росії, пише музику для російських музичних виконавців, бере участь у концертах в Кремлі та співпрацює безпосередньо з олігархом Гуцерієвим.

«Рішення про скасування арешту виніс суддя Печерського суду – Олексій Соколов, який в минулому неодноразово був помічений в одіозних справах. У травні 2019-го року Громадська рада доброчесності визнала Соколова таким, що не відповідає посаді. Суддя міг бути звільнений, але Вища кваліфікаційна комісія суддів поставила його оцінювання на паузу», – наголошують розслідувачі.

Зокрема, Соколов допускав вочевидь недбале оформлення документів і порушував строки надсилання судових рішень до реєстру, а також виносив рішення російською мовою, які публікував, всупереч закону.

Крім цього, Олексій Соколов навмисно затягував справу київського активіста Романа Ратушного, який цьогоріч був убитий російськими окупантами.

Джерело: Економічна правда

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