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На Львівщині судять митничку та прикордонників, які переправляли чоловіків за кордон

Андрій Котенський

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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо організаторів та учасників злочинної групи до якої входили митник та прикордонники, які незаконно переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

Створили та очолили групу громадянин України та державний інспектор одного з відділів митного оформлення.

Зловмисники залучили до своєї діяльності ще двох інспекторів прикордонної служби та одного мешканця Жовкви.

Цивільні члени групи шукали охочих незаконно виїхати за кордон і отримували 6 тисяч доларів США з особи. Потім чоловіків спеціальним транспортом довозили до кордону із Польщею, де інші учасники схеми з-поміж посадовців митниці та прикордонників пропускали їх через кордон.

Працівники ДБР задокументували 4 факти незаконного переміщення чоловіків, від яких зловмисники отримали 24 тисячі доларів США.

Членів групи обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому у складі організованої злочинної групи.

Працівницю митниці разом з двома пособниками звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прикордонників, які через недбале ставлення до військової служби допомогли втілити злочинну схему.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у воєнній і оборонній сфері Західного регіону.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині митник і прикордоники організували канал втечі чоловіків за кордон.

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