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Львівщині прогнозують ожеледицю

Андрій Котенський

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Наступні чотири дні у Львові прогнозують ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову та області 27-30 листопада на дорогах буде ожеледиця. Також в неділю та зранку понеділка прогнозують туман видимістю 200-500 м.

Усіх учасників дорожнього руху закликають бути обачними під час руху.

За даними Sinoptic, в наступні чотири дні у Львові нічна температура опускатиметься до 3 градусів морозу, тоді коли в день буде в районі 0 градусів.

Нічна температура у гірських районах Львівщини буде на 2-3 градуси холодніше.

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