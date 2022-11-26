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Яворівчанка Христина Уляник втретє стала чемпіонкою Європи

Андрій Котенський

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На Чемпіонаті Європи з класичного пауерліфтингу, що відбувався у місті Скерневиці у Польщі тріумфувала представниця Львівщини Христина Уляник. Юна яворівчанка втретє за рік виборола титул чемпіонки Європи. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні молоді та спорту Львівської ОВА.

За даними відомства, Христина Уляник продемонструвала результат 65 кг у присіданнях зі штангою, 42,5 кг у жимі лежачи та 82,5 кг у тязі становій, що дозволило їй вибороти перемогу серед дівчат.

Для вихованки Яворівської ДЮСШ це вже третє «золото» на чемпіонатах Європи цьогоріч. Тренує спортсменку Віктор Погребінський. Ще одна його титулована вихованка Софія Станько учора виборола малу нагороду у жимі лежачи у ваговій категорії до 57 кг.

Чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу серед всіх вікових груп триває. Жителі Львівщини ще зможуть повболівати за львів’ян Дарію Іськів, Андрія Детка, Ярину Король та Ірину Кісь.

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