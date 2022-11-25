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У Самборі жінка залишилась на ніч у гостях і зарізала господаря

Андрій Котенський

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У Самюорі 35-річна жінка зарізала свого приятеля у його помешканні. За фактом умисного вбивства їй оголосили підозру. Про це Львівському порталу поідомили у Відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, напередодні ввечері підозрювана у стані алкогольного сп’яніння навідалась до свого знайомого, що прожив у Самборі. Жінка залишалася на ночівлю в потерпілого, де вони разом продовжили випивали алкогольні напої.

Між колегами по чарці спалахнув словесний конфлікт. У процесі сварки жінка схопила ніж, що лежав на кухонному столі, і задала чоловікові численні удари в шию, грудну клітину та живіт. Потерпілий помер на місці події від гострої крововтрати.

Винуватиці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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