Росія витратила на війну вже чверть свого бюджету, – Forbes

Військові витрати Росії за 9 місяців повномасштабного вторгнення в Україну становлять приблизно $82 млрд. У 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали $340 млрд. Тобто РФ уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії.

За даними Forbes, вартість війни для Москви зростає, власні ресурси вичерпуються. Нові мобілізовані, іранські ракети та можлива угода щодо постачання снарядів з Північної Кореї – все це робить війну дорожчою для Кремля. В наступному році «рахунок за війну» може стати надто високим.

Якщо навесні такі витрати могли виглядати цілком прийнятними, зважаючи, що РФ отримувала за нафту і газ близько €1 млрд на день, то зараз ситуація інша. Доходи федерального бюджету РФ від експорту нафти і газу знижуються. Росія вже втратила більшу частину європейського газового ринку, після зупинки постачання через «Північний потік». З грудня почнуть діяти санкції щодо російської нафти.

Тим часом війна вимагає більше грошей. Восени вартість витрат на війну для РФ зросла вдвічі.

Основна стаття витрат армії під час війни – це боєприпаси і забезпечення військових.

Найбільшими втратами серед техніки є танки і авіація ворога.

Росія втратила 278 бойових літаків середньою вартістю $18 млн та 261 гелікоптер середньою вартістю $10,4 млн.

Загальні втрати російської авіації в грошовому еквіваленті становлять $8 млрд.

Також Росія втратила майже стільки ж танків, скільки мала на початок вторгнення (2 897 із приблизно 3 300 на 24.02). Тож зараз РФ намагається відновити техніку, яка десятиліттями зберігалася на складах та потребує значної модернізації і фінансових витрат.

Загалом вся втрачена техніка за девʼять місяців війни коштувала Росії $20,8 млрд.

Російський «ленд-ліз»

Значна кількість техніки, яку втратила РФ, потрапила у вигляді трофеїв до ЗСУ.

За даними проєкту Oryx, який відслідковує втрати сторін через фото- і відеопідтвердження в інтернеті, українським солдатом вдалося захопити щонайменше 1953 одиниці важкого озброєння.

Загальна вартість військових трофеїв майже $2 млрд, без урахування легкого озброєння і боєприпасів.

Як відомо, ЗСУ ліквідували вже 86 тисяч окупантів.

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