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ЗСУ ліквідували вже 86 тисяч окупантів

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 86 150 військових, 2 899 танків та 1553 безпілотники. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 25 листопада загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ близько 86150 (+430) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 2899 (+1) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 5844 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1895 (+6) од,
  • РСЗВ  – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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