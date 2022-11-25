ЗСУ ліквідували вже 86 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 86 150 військових, 2 899 танків та 1553 безпілотники. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 25 листопада загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ близько 86150 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2899 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,

артилерійських систем – 1895 (+6) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.