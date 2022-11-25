На Львівщині вручили нагороди рідним воїнів, які загинули у російсько-українській війні

У п’ятницю, 25 листопада, начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та начальник Західного територіального управління Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Буравков вручили нагороди родинам захисників, які загинули під час виконання бойових завдань на фронті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

«Нашим завданням є зробити усе, що в наших силах, щоб ніхто не був забутим, а ім’я кожного Героя залишалося у пам’яті прийдешніх поколінь. Кожен громадянин повинен пам’ятати, завдяки кому він має можливість жити, працювати та творити на благо України. Ніколи не забудемо подвиг наших Героїв та завжди підтримаємо їхні сім’ї», — наголосив Максим Козицький.

Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородили посмертно:

Ігоря Краснобрижа — учасника російсько-української війни, старший солдат та навідник навідного вогневого розрахунку мінометного взводу бригади оперативного призначення окремого загону спеціального призначення «Азов». Загинув 16 березня 2022 року під час бойових дій на заводі «Азовсталь». Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Сергія Лесніца — учасника російсько-української війни, солдата за контрактом та гранатометника бригади оперативного призначення окремого загону спеціального призначення «Азов». Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Руслана Сіксоя — учасника російсько-української війни, старшого сержанта за контрактом батальйону ім. Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького. Загинув 13 квітня 2022 року в боях з російськими окупантами. Нагороджений орденом «За мужність» І ступеня (посмертно) та є повним кавалером ордена «За мужність».

Михайла Савчука — учасника російсько-української війни, майора та командира другої бойової групи розвідки спеціального призначення «Азов». Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Івана Дацка — учасника російсько-української війни, молодшого лейтенанта та командира стрілецького взводу. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

«Жодні слова не замінять ваших близьких та рідних вам людей: синів, батьків, чоловіків чи братів. Я хочу усіх вас запевнити, що Національна гвардія пам’ятає усіх і кожного з Героїв, які віддали свої життя за територіальну цілісність України. Герої не вмирають. Вони будуть живі допоки є живою пам’ять про них», — додав Олександр Буравков.

Довідково:

Орден «За мужність» I, II, III ступеня — державна нагорода України, орден, який надається для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.

Орден Богдана Хмельницького — державна нагорода України, орден, призначений для нагородження громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України.

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