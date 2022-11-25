На Львівщині працевлаштували майже 1400 переселенців

Понад пів тисячі суб’єктів господарювання Львівщини забезпечили роботою 1368 внутрішньо переміщених осіб. Працедавці отримають компенсації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА,

Станом на 25 листопада урядовою ініціативою, що передбачає виплату працедавцям компенсації витрат з оплати праці прийнятих на роботу вимушено переміщених осіб, на Львівщині скористалися 527 суб’єктів господарювання. Вони забезпечили роботою 1368 осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території або районів активного ведення бойових дій.

За словами директора Львівського обласного центру зайнятості Василя Барилюка, найактивніше працевлаштовували переселенців працедавці Львова, Червонограда, Дрогобича, Стрия, Кам’янки-Бузької, Бродів, Пустомит та Сокаля.

За галузевою ознакою в основному пакети документів для отримання витрат з оплати праці подали підприємства переробної промисловості (виробництво), заклади оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, організації харчування, а також установи, що ведуть діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я, сільського господарства, будівництва тощо.

Для виплати компенсації витрат з оплати праці переселенців Львівська область профінансована на суму 16,5 млн грн. З них 16,2 млн грн вже надійшли на рахунки фірм і компаній, де працюють вимушено переміщені особи.

Упродовж 9 місяців від початку повномасштабного вторгнення російських військ на Україну послугами обласної служби зайнятості з метою працевлаштування скористалися 4275 ВПО. З них кожного четвертого (1041 особу) вдалося забезпечити місцем праці. Станом на сьогодні роботу на Львівщині шукають 932 переселенці.

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