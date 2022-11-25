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На Львівщині поліцейські сповіщатимуть про повітряну тривогу через гучномовці

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Через перебої з електропостачанням у Львівській області поліція через гучномовці повідомлятиме про повітряну тривогу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Після чергового масованого ракетного обстрілу території України російською федерацією, багато квартир та будинків в Україні досі залишається без води та електропостачання. Тож, у випадку оголошення повітряної тривоги, поліцейські за допомогою гучномовців повідомлятимуть про такий сигнал.

«Закликаємо мешканців Львова та області не ігнорувати такі сигнали і негайно йти в укриття. Окрім того, у приміщеннях територіальних підрозділів  поліції та на станціях поліцейських офіцерів громади ви можете скористатись Інтернетом, зарядити телефони та обігрітися», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що аби зігрітися, зарядити телефони та скористатись Інтернетом, можна приходити у найближчий територіальний підрозділ поліції та на станції поліцейських офіцерів громади. Детальна інформація з адресами та номерами телефонів територіальних підрозділів поліції Львівщини тут. 

Поліцейські додали, що  несуть службу у посиленому режимі, надають громадянам допомогу та усі поліцейські послуги.

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