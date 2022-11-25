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Львів попрощається з Героєм Павлом Думанським

Андрій Котенський

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У суботу, 26 листопада, Львів попрощається з Героєм Павлом Думанським, який загинув у бою з російськими загарбниками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Городян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.

Об 11:00 год розпочнеться Чин похорону Героя у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають воїна на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічна довідка Героя

Павло Думанський (13.07.2003-20.11.2022). Львів’янин.

Навчався у Ліцеї №80 Львівської міської ради. Випускник Відокремленого структурного підрозділу «Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».

Працював у сфері обслуговування. Був вихованцем спортивного клубу кіокушинкай карате «Канку» та багаторазовим призером змагань.

Із перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації брав активну участь у будівництві захисних споруд і блокпостів міста Львова. У березні добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Боровся із російськими загарбниками у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України.

Павло Думанський загинув, прикриваючи собою своїх побратимів. У Героя залишилися батьки, двоє сестер та брат.

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