«КОМУ ВНИЗ» у Львові зіграють концерт в пам'ять про Сергія Степаненка

Раніше анонсований концерт гурту «КОМУ ВНИЗ» у Львові відбудеться у визначену дату проте буде присвячений пам’яті Сергія Степаненка. Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту VINIL Concert agency.

«Ми будемо 3 грудня во славу всіх нас, заради двох миттєвостей – заради світлих очей і заради того, щоби глянути в такі рідні обличчя! Зустрінемося!», — сказав лідер гурту Андрій Середа.

Нагадаємо, 18 листопада на 59-му році життя помер один із засновників рок-гурту «КОМУ ВНИЗ», український музикант та бас-гітарист Сергій Степаненко.

Як відомо, «КОМУ ВНИЗ» виступлять 3 грудня о 19:00 у !FESTrepublic (Старознесенська, 24-26).

Квитки за посиланням: Concert.ua

Кошти зібрані на концерті буде скеровано на підтримку ЗСУ.

Відключення електроенергії не завадить виступу гурту «КОМУ ВНИЗ» у Львові, тому що !FESTrepublic обладнаний генераторами.

«КОМУ ВНИЗ» — легендарний український рок-гурт, створений 1988 року в Києві.

Його стилістику визначали як готичний фольк-індастріал. Своєю творчістю колектив значно вплинув на подальший розвиток київської та загальноукраїнської сцени готичного металу та фольк-металу, а також сприяв появі вітчизняних виконавців української мовою.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну колектив випустив кілька пісень, присвячених ЗСУ, зокрема захисникам «Азовсталі».

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