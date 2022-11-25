Команди лучників Львівщини тріумфували на Кубку України

На Львівщині визначили володарів Кубку України зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих. Переможцями командної першості серед чоловіків та жінок стали представники Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

За заними відомства, за національні нагороди у Львові змагались понад 200 спортсменів з 15 областей України та міста Києва. Спортсмени позмались на дистанції 18 метрів в особистому та командному заліку в двох дивізіонах: олімпійський та блочний лук.

За підсумками змагань переможцями у командній першості серед чоловіків стали львів’яни Олег Драбік, Максим Журило та Сергій Макаревич. Срібло вибороли представники Харківщини. Бронза також у команди представників Львівщини Олександра Бойка, Констянтина Ваксмана та Івана-Павла Мільковича.

Серед жінок золото у командній першості вибороли представниці Львівщини Орися Дідич, Анна-Христина Колос та Катерина Соколонеко. Другими стали харків’янки. Бронза — у львів’янок Соломії Гнип, Вероніки Марченко та Дзвенислави Черник.

Серед чоловіків у стрільбі з блочного лука переможцями змагань стали харків’яни, на другому місці — кияни. Бронзу вибороли львів’яни Сергій Атаманенко, Сергій Кушнірук та Сергій Карпенко.

В індивідуальному заліку серед жінок срібло виборола львів’янка Дзвенислава Черник, а бронзу — Вікторія Митрофанова. У стрільбі з блочного лука бронзу виборола Ксенія Ільїна.

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