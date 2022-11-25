16 днів проти насильства. У центрі Львова висадили саджанці калини

У Львові в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», відбувся флешмоб під назвою «Не ламай калину!». Біля пам’ятника Тарасу Шевченкові висадили 16 кущів калини, що символізують 16 днів акції присвяченій Дню боротьби з насильством над жінками, який відзначають сьогодні, 25 листопада. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цей захід на Львівщині організовують втретє, аби привернути увагу суспільства до проблем подолання домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми, захисту прав жінок. Акція триватиме до 10 грудня.

«В українському суспільстві факти вчинення побутового насильства саме до жінок непоодинокі. Слід знати, що є кілька різновидів насильства: фізичне, психологічне та економічне. Проте жінки воліють замовчувати свої проблеми, не звертаються за допомогою до правоохороних органів чи правозахисних організацій. Причини у кожної різні. Пам’ятайте, що домашнє насильство – це не норма відносин. Подумайте про наслідки замовчування та як вони вплинуть на вас чи ваших дітей. Ймовірно, спостерігаючи з малечка за побудовою взаємин у сім’ї між батьком та матір’ю, діти перенесуть цей травматичний досвід у своє власне особисте життя. Сьогоднішня акція має на меті нагадати жінкам, що вони не самотні, є безліч шляхів подолання проблеми, варто зробити лише перший крок!», – зазначила т.в.о. директора департаменту соціального захисту Тетяна Крут.

Постраждалі від домашнього насильства мають право на безоплатну правову допомогу та представлення інтересів в суді. За номером гарячої лінії 0-800-213-103, ви отримаєте інформацію про найближчу локацію, куди можна звертатися за захистом своїх прав.

«В межах Міжнародної акції суспільство звертає увагу на права жінок у світі. В Україні ця проблема набула особливо гострого значення, у зв’язку з повномасштабною війною. Жахливими є випадки сексуального насильства на окупованих територіях, порушення прав жінок. Упродовж цих 16 днів ми маємо змогу краще проінформувати населення про наявність подібної проблеми. Кожен з нас може бути тим рушієм, який допоможе розірвати ланцюг насильства», – зазначила заступниця голови Центру «Жіночі перспективи» Марта Чумало.

Як відомо, на Львівщині працює 7 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства (Львів – 3 бригади, Дрогобич, Червоноград, Стрий та обласна мобільна бригада при притулку).

Разом з тим в області працюють 5 поліцейських мобільних групи реагування на випадки домашнього насильства (2 – у Львові, по 1 в Дрогобичі, Червонограді, Стрию).

«Потерпілі від домашнього насильства, які звертаються про допомогу до поліції, 24/7 можуть розраховувати на належне реагування працівників й притягнення кривдників до відповідальності. Не потрібно мовчати! Це стосується як жертв, так і свідків факту вчинення насильства. Телефонуйте на лінію поліції 102», – підкреслив заступник начальника управління превентивної діяльності Нацполіції у Львівській області Роман Гранківський.

За 9 місяців 2022 року до уповноважених органів надійшло 12556 звернень щодо домашнього насильства, з них: 10673 – від жінок, 1130 – від чоловіків, 753 – від дітей.

Нагадаємо, що минулого року висаджували 16 саджанців калини у парку «На валах».

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