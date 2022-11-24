Війська рф вбили 440 дітей в Україні

Щонайменше 1287 дітей постраждали в Україні за 9 місяців повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: 440 дітей загинуло та понад 847 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Чернігівській – 68, Херсонській – 67, Луганській – 64, Дніпропетровській – 32.

23 листопада внаслідок ракетного обстрілу країною-агресором м. Києва загинула неповнолітня. Поранення отримала 17-річна дівчина.

Стало відомо про смерть 13-річного хлопчика, який отримав тяжкі поранення напередодні у смт. Антонівка Херсонської області через потрапляння ворожого снаряду в автомобіль. 23 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Вишгород Київської області поранено шестеро дітей віком 5 до 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.