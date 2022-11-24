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В ЗСУ не виключають провокацій рашистів на кордоні з Росією

Наталя Дуляба

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Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов не виключає найближчим часом провокацій з боку окупантів на російсько-українському кордоні. Про це він сказав 24 листопада під час брифінгу.

Керівництво РФ готує населення та свої війська нібито до загострення ситуації з 23 по 28 листопада на російсько-українському кордоні. При цьому в хід ідуть залякування про те, що Україна і НАТО буцімто хочуть захопити якісь території Росії і Білорусі.

«Противник каже, що нібито НАТО та Україна зажадають захопити прикордонні райони „миролюбної“ Білорусі та Росії. Це нагадує сценарій вже проведених білорусами навчань у вересні цьогоріч», – зауважив Олексій Громов.

За його словами, щоб підтримати риторику про «захоплення територій», військам у Білгородській області доручили встановити мінні огородження, аби не допустити прориву українських диверсійно-розвідувальних груп. Також тут почали перевіряти стан озброєння й військової техніки, проводять навчання з відпрацюванням порядку бойових дій.

«Враховуючи це, було би помилковим виключити проведення будь-яких провокацій на кордоні. Якщо з боку Білорусі були лише демонстраційні дії та ведення розвідки, то з території Росії ворог не припиняв злочинну практику нанесення вогневих уражень по українському прикордонню», – підкреслив Громов.

Нагадаємо, напередодні в українському Генштабі попередили, що рашисти готують проникнення ДРГ із території Росії та Білорусі. А розвідка каже, що російські спецслужби планують провокації на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі, зокрема на Білоруській АЕС.

У самій Білорусі зараз перебувають більше 9 тисяч російських військ. До участі у війні проти України рашистам вдалося завербувати близько 10-15 тисяч білорусів. Але разом із тим ознак формування ударних угруповань на території Білорусі Генштаб поки не бачить.

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