У Львові відреставрували каретну браму на Личаківській

У Львові відреставрували історичну дерев’яну браму будинку на вулиці Личаківській, 113, що поблизу храму св. апп. Петра і Павла. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Раніше такі брами називали «каретними» – вони служили для заїзду коней з каретою у двір будинку. Вони значно важчі та мають суттєво більші розміри, аніж звичайні вхідні двері у будинок. Над відновленням брами фахівці працювали близько трьох місяців.

«Ця брама була в дуже поганому стані. Зокрема, було помітне суттєве перекошення дверей відносно верхнього світлика, низ струхлявів, а дерев’яне полотно потребувало великої кількості вставок. Через значну вагу, двері не тримались на завісах і погано прилягали до основи. Нас чекав досить великий обсяг роботи», – розповів майстер-реставратор Павло Войтович.

Додатково фахівці замінили засклення світлика, відновили втрачені деталі, встановили новий замок та ручки, які відповідають стилю брами.

Поруч із цією є ідентична брама, яка також потребує реставрації. У ЛКП «Бюро спадщини» сподівається, що мешканці будинку долучаться до міської Програми співфінансування, і її теж відреставрують.

«Вартість реставраційних робіт – 67 000 грн. Внесок мешканців склав 20 100 грн, а решта суми – це кошти німецького фонду Ебергарда Шьока, який цього року підтримав нашу Програму співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

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