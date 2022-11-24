Неподалік Львова в ДТП постраждав 73-річний велосипедист

73-річний велосипедист потрапив до лікарні після зіткнення з вантажівкою неподалік Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу, 23 листопада, орієнтовно о 17:05 год. у селі Жовтанці Львівського району. Тут водій вантажного автомобіля «Мерседес», 56-річний житель Червоноградщини, збив велосипедиста.

Постраждалим виявився 73-річний місцевий мешканець. Травмованого чоловіка госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція