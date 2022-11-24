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Львів’яни вибороли медалі на етапі Кубка світу з паралімпійського фехутвання

Анастасія Диняк

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В Угорщині завершився етап Кубка світу з паралімпійського фехтування, що став заліковим у відборі на Паралімпійські ігри 2024 року. Львів’яни уже традиційно виступили вдало, виборовши медалі різного ґатунку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.


Антон Дацко посів третє місце в особистих змаганнях рапіристів (категорія Б) і також третє місце у командних змаганнях шаблістів. Андрій Демчук посів третє місце у командних змаганнях шаблістів, а також шості місця в особистих змаганнях (категорія А) на рапірі та на шаблі. Наталя Морквич посіла третє місце (категорія А) в особистих змаганнях на рапірі та друге місце у командних змаганнях рапіристок. 

За підсумком чотирьох днів змагань українські парафетувальники здобули 9 високих нагород: 2 золоті, 3 срібні та 4 бронзові медалі. Загалом у цьому Кубку світу взяли участь спортсмени з 28 країн світу.

Додамо, з 29 листопада до 4 грудня збірна України з львів’янами у складі виступатиме на Чемпіонаті Європи у Варшаві. Зараз там наша команда проводить навчально-тренувальні збори.

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