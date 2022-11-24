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Львів'ян попереджають про туман та ожеледицю

Анастасія Диняк

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Вночі та вранці 25 листопада по місту буде туман, видимістю 200-500 м, на дорогах – ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці істотних опадів не передбачається, вітер північно-західний 5-10  м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…0°C, а вдень – -1…+1°C

Усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити вас на дорозі (це можуть бути стрічки, наклейки, жилет тощо), або ж ліхтариками.

Під час будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців міста просять повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

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