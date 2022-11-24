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Європарламент схвалив невизнання документів, виданих РФ на окупованих територіях

Анастасія Диняк

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Європарламент проголосував за рішення не приймати у ЄС паспорти та інші проїзні документи, видані Росією у незаконно окупованих регіонах України та Грузії. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресслужбу парламенту.

Європарламент затвердив угоду, досягнуту з Радою ЄС, про неприйняття проїзних документів, виданих Росією в окупованих регіонах України і в тимчасово окупованих регіонах Грузії. За рішення проголосував 531 депутат, 7 виступили проти, 34 утрималися. 

Згідно з пропозицією, Єврокомісія має проконсультуватися з країнами-членами ЄС та скласти список російських проїзних документів, зокрема паспортів, які не повинні прийматись. 

Проте ті, хто рятується від війни в Україні, як і раніше, зможуть в’їхати до ЄС з гуманітарних міркувань.

«Європейський парламент сповнений рішучості зробити все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на Росію правовими та політичними засобами, щоб Путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну та за міжнародні злочини, скоєні проти України та її народу», – прокоментував після голосування доповідач Хуан Фернандо Лопес Агілар.

Щойно рішення також буде офіційно ухвалене Радою ЄС та опубліковано в Офіційному журналі ЄС, воно набуде чинності наступного дня після публікації.

Росія видає паспорти жителям Криму з моменту незаконної анексії півострова у 2014 році і зараз робить це в інших непідконтрольних українському уряду районах України.

Неприйняття цих російських документів застосовуватиметься, коли хтось із громадян просить візу для в’їзду до ЄС або коли вони перетинатимуть зовнішні кордони ЄС.

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