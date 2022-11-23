У Львові не розминулись самокат і «Ланос»

Після зіткнення з «Ланосом» на просп. Чорновола у лікарню потрапив 22-річний керманич електросамоката. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок вранці, 22 листопада, близько 10:20 год. на просп. Чорновола. Тут автомобіль Daewoo Sens під керуванням 42-річного львів’янина зіткнувся з електросамокатом, яким керував 22-річний мешканець Рудного.

Внаслідок ДТП травмованого хлопця доставили в лікарню. Деталей про його стан немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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Фото: поліція