На Львівщині від менінгококової інфекції померла дівчинка

На Львівщині від менінгококової інфекції померла однорічна дитина. Це четвертий випадок смерті в області, що спричинив менінгокок. Про це Львфівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Дівчинка, якій виповнився лише рік і 3 місяці померла 20 листопада, у реанімації однієї з районних лікарень області.

За словами лікарів, хвороба перебігала «блискавично». Попередня причина смерті – важка форма менінгококової інфекції.

Напередодні у дитини підвищилася температура до 38°C, а вранці на її тілі з’явилася висипка у вигляді «зірочок» синюшного кольору. Такий стрімкий перебіг має менінгококцемія – найважча форма менінгококової інфекції. Від моменту екстреного виклику до смерті дитини минуло менше 3 годин.

Оточення дитини перебувають під наглядом лікарів, їх обстежують на менінгокок та, у разі виявлення інфекції призначать антибіотикопрофілактику.

«Менінгококова інфекція – гостре інфекційне захворювання, яке спричинює бактерія менінгокок. Передається повітряно-крапельним шляхом під час чхання, кашлю, при поцілунках. Заразитися можуть усі без винятку, проте діти до 5 років складають понад 70% всіх хворих, тому є у групі ризику. Менінгококова інфекція може протікати безсимптомно або просто як звична простуда. Проте не рідко ця бактерія може спричинити розвиток менінгіту, чи менінгоенцефаліту. В деяких випадках розвивається менінгококцемія (зараження крові), і тоді перебіг зазвичай закінчується летально», – повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

Додамо, що на Львівщині цьогоріч вже зафіксовано 12 випадків цієї інфекції серед дітей і дорослих.

Менінгококова інфекція – одна з найпідступніших та найнебезпечніших інфекцій у світі. Єдина профілактика – це вакцинація.

Існує 2 типи вакцин, що захищають від різних штамів менінгококу:

вакцини Menactra (Sanofi Pasteur) і Nimenrix (Pfizer) – захист від менінгококів серогруп A, C, W-135, Y; вакцина Bexsero (GSK)- захист від серогрупи B.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Дрогобичі від менінгококової інфекції померла 3-річна дівчинка.

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