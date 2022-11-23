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Львівська лікарня отримала наркозно-дихальний апарат для порятунку дітей

Анастасія Диняк

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Новий наркозно-дихальний апарат для порятунку дітей, які постраждали внаслідок війни, уже в лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова. Кошти на обладнання зібрали небайдужі українці в межах проєкту «Дорога добра». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Наркозно-дихальний апарат «Leon Plus» – це устаткування, що забезпечує високу точність контролю життєво важливих функцій організму під час оперативних втручань, – пояснюють лікарі. А також апарат має широкий спектр використання, створює необхідний рівень безпеки для пацієнта і комфорт в роботі для операційної команди.

«Завдяки небайдужості українців, кошти вдалося зібрати трохи більше, ніж за місяць від старту проєкту влітку. Долучитися до акції можна було, замовивши на АЗК WOG каву в особливому фіолетовому горнятку. Такий проєкт – це хороша традиція компанії для допомоги українським лікарням уже 16 років поспіль. Щиро дякуємо усім організаторам за увагу до потреб лікарні та допомогу у порятунку дитячих життів», – зазначили у лікарні святого Миколая.

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