У лісгоспі на Львівщині нелегально вирубали дерев на чверть мільйона

Посадовці одного з комунальних лісових господарств Львівщини разом із двома ділками незаконно вирубали сосен на понад 250 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, до організованої злочинної групи увійшли три посадовці одного із дочірніх підрозділів обласного комунального лісогосподарського підприємства «Галсільліс» та два місцеві мешканці.

Цьогоріч у серпні горе-бізнесмени незаконно вирізали на території лісгоспу сосен на понад 250 тисяч гривень. Цю деревину вони обробляли на одному з лісопереробних об’єктів, розташованих на території Львівської області.

Про який саме лісгосп йдеться, у прокуратурі не вказують. Втім у Нацполіції Львівщини додають, що до схеми причетний безпосередньо 38-річний керівник. Загалом у його підпорядкуванні було понад 5 000 га лісів.

«Для приховування правопорушень до документів вносили неправдиві дані про об’єми відведеного для порубок лісу», – кажуть правоохоронці.

Кошти, отримані від реалізації нелегальної деревини, зловмисники розподіляли між собою.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.28; ч.2 і ч.4 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ. Санкції статей передбачають покарання – до семи років тюрми.

Зараз на майно фігурантів справи наклали арешт, найближчим часом суд має їм обрати запобіжні заходи у вигляді застави.

Слідство триває.

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