Рашисти обіцяють безкоштовне навчання мобілізованим студентам, які виживуть на війні

Так зване «Міністерство освіти і науки» терористичної «ЛНР» пообіцяло студентам ВНЗ окупованої Луганської області безкоштовне навчання, якщо вони повернуться живими з війни, пише Українська правда із посиланням на кремлівське видання ТАСС.

«Зараз ухвалено рішення, що всі студенти, які повертаються після служби, а раніше навчалися на контрактній основі, будуть переведені на безоплатне навчання – йдеться у повідомленні.

Бойовики обіцяють, нібито «до кінця листопада» демобілізують студентів окупованої Луганщини.

Тим часом на війні в Україні вже загинули 85 тисяч окупантів.

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