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РФ втратила вже понад 85 тисяч бійців

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 85 000 військових, 2 895 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 22 листопада загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 85 000 (+400) осіб,
  • танків ‒ 2 895 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 827 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 882 (+12) од,
  • РСЗВ ‒ 395 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 393 (+15) од,
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 537 (+0),
  • Крилаті ракети – 480 (+0);
  • Спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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