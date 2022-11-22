РФ втратила вже понад 85 тисяч бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 85 000 військових, 2 895 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 22 листопада загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 85 000 (+400) осіб,

танків ‒ 2 895 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 827 (+5) од,

артилерійських систем – 1 882 (+12) од,

РСЗВ ‒ 395 (+2) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 393 (+15) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 537 (+0),

Крилаті ракети – 480 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.