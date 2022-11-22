На Городоцькій «Смарт» збив підлітка

У Львові 15-річна дівчина потрапила до лікарні після наїзду авто. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася в понеділок вранці, 21 листопада, близько 07.30 год. на вулиці Городоцькій.

Тут 56-річний львів’янин за кермом автомобіля «Смарт» збив пішохода, 15-річну місцеву мешканку. З опублікованих фото також видно, що ДТП виникла відразу біля «зебри».

Внаслідок наїзду неповнолітню із травмами забрали в лікарню. Про її стан наразі нічого невідомо.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Триває слідство. Правоохоронці встановлюють обставини події.