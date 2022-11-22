Львівщина допоможе Херсонщині відновлювати пошкоджену інфраструктуру

Херсонщина отримає з обласного бюджету Львівщини субвенцію на відновлення пошкодженої інфраструктури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

За даними відомства, з бюджету Львівської області нададуть субвенцію бюджету Херсонської області. За розпорядженням начальника Львівської ОВА, йдеться про суму в 10 мільйонів гривень.

Ці кошти необхідні, аби допомогти відновити інфраструктуру та матеріально-технічну базу бюджетних установ та комунальних підприємств Херсонщини, пошкоджених внаслідок російської агресії, а також придбання будівельних матеріалів для першочергових ремонтних робіт на цих об’єктах.

«Херсон став справжнім символом боротьби українців за свою Незалежність у війні з Росією. Упродовж місяців місто та уся Херсонська область зазнавали й продовжують зазнавати руйнівних ударів з боку окупантів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. Аби повністю відновити життя на звільнених територіях необхідно подбати за відновлення закладів, які підтримують життєдіяльність регіону. Це обов’язок кожного українця. Тому закликаємо усі області та ОТГ долучатися до надання фінансової та гуманітарної допомоги Херсону», – наголосив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Важливо, що невикористані на кінець 2022 року кошти іншої субвенції, передбаченої обласному бюджету Херсонської області, залишаються на його рахунку для здійснення відповідних витрат у 2023 році з урахуванням цільового призначення.

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