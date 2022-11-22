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Львів’янка Ксенія Савіцька відзначила свої 101-ші уродини

Андрій Котенський

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У Львівській громаді продовжують традицію вітати довгожителів міста, які відсвяткували 100 і більше років. 21 листопада свої 101-ші уродини відзначила Ксенія Савіцька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Працівники управління соціального захисту міста привітали ювілярку та вручили від імені громади матеріальну допомогу 5 тисяч гривень.

До слова, від початку 2022 року свої сто та більше років уже відзначили 34 довгожителі.

Загалом у 2022 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 280 тис. грн.

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