Львів’ян закликають стати Миколаєм для потребуючих діток

У Львові стартувала акція «Святий Миколай – дітям у потребі», аби подарувати радість свята тим, хто зростає без батьків та малечі з інвалідністю. Всіх небайдужих закликають брати листи до чудотворця, які написали самі діти. Про це Львівському порталу повідомили у Мальтійській службі допомоги.

Завдяки такій акції тисячі потребуючих діток отримують довгоочікувані подарунки від святого Миколая. Це, зокрема, вихованці сиротинців та інтернатів, а також малеча з інвалідністю.

За традицією діти заздалегідь пишуть листа Миколаю. Ці прохання потім розбирають благодійники (помічники Чудотворця) і допомагають втілити їх у реальність. Готові подарунки зносять до офісу Мальтійської служби, який упродовж місяця служить резиденцією святого Миколая. І вже напередодні 19 грудня волонтери відвідують дітлахів і вручають їм святкові пакунки.

«Цією акцією ми прагнемо показати, що ніколи не потрібно втрачати віру у диво, а завдяки доброму імені святого Миколая кожен з нас може зробити щасливими усіх, хто поруч, подарувавши частинку свого тепла», – зазначає менеджерка акції від Мальтійської служби допомоги Вікторія Корінчук.

Помічником святого Миколая можна стати кількома способами:

Прийти в офіс Мальтійської служби допомоги, взяти дитячого листа до Чудотворця та виконати чиюсь мрію. Адреса: м. Львів, вул. Богомольця, 8. Контактний номер менеджерів: 067-275-12-02. Здійснити пожертву на рахунок Мальтійської служби допомоги (за ці кошти організація придбає солодощі для дітей, канцтовари, засоби гігієни тощо й передасть інтернатам); Благодійний внесок можна здійснити за цим посиланням. Самостійно придбати канцтовари, книги, нижню білизну, засоби гігієни та інші речі, принести їх до офісу Мальтійської служби. Ці речі благодійна організація передасть у сиротинці.

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