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Львів’ян кличуть на благодійний ярмарок

Наталя Дуляба

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Вже цієї неділі, 27 листопада, у Пороховій вежі на вул. Підвальній, 4 відбудеться благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ Tlum&Kram. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Це буде вже дев’ятий благодійний ярмарок Tlum&Kram. За вісім попередніх вдалося зібрати понад 0,5 млн грн. Всі кошти скерували на купівлю обладнання для військових. Тепер засновниці ярмарку хочуть зібрати 1 млн грн до кінця року.

«Ми вражені, наскільки популярні зараз такі заходи. Це маленька перемога для кожного причетного: крамарі мають змогу попрацювати в такий непевний час, відвідувачі – набути унікальну річ, а у підсумку всі ми разом підтримуємо наших захисників і захисниць. Частина коштів із входу та покупок йдуть у волонтерські організації, фахівці яких закуповують та передають на передову найбільш потрібне оснащення», – зазначає організаторка Дара Бурко.

Ярмарок Tlum&Kram 27 листопада розпочнеться о 12:00 год. Тут можна буде придбати вінтажні прикраси та вбрання, декор, посуд, свічники, книги, листівки та багато іншого.

Вхід – за символічну плату. Суму визначає сам гість.

Детальніше про захід читайте за цим посиланням.

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