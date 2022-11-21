У Львові одесит напав на людину, бо хотів випити

Раніше судимий 35-річний мешканець Одеської області напав і пограбував львів’янина, бо шукав можливості випити. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Випадок стався біля під’їзду одного з будинків на пл. Кропивницького, що біля костелу Ольги і Єлизавети.

Як встановили правоохоронці, раніше судимий за крадіжки 35-річний мешканець Одещини намагався потрапити в будинок, щоб потім купити собі горілки. Надворі він і перестрів свою жертву. Чоловік прийшов, аби навідати своїх дітей від першої дружини.

«Між ними виникла суперечка, кому швидше відчинять браму. Відтак засуджений почав бити співрозмовника кулаками в голову, зламавши йому щелепу, після чого відібрав у напівпритомного потерпілого наплічник, у якому були 13 тисяч грн і мобільний телефон», – кажуть у прокуратурі.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (вчинення розбою під час воєнного стану) ККУ.

Обвинувачений лише частково визнав свою вину, однак Галицький районний суд м. Львова визнав його винним і призначив покарання у вигляді 9 років тюрми із конфіскацією майна.

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