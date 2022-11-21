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У Криму вручають повістки під підпис

Анастасія Диняк

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На тимчасово окупованій території АР Крим тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.

З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис.

Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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