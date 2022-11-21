Під Мелітополем ліквідували військову базу рашистів, – Федоров

У тимчасово окупованому селищі Веселе Мелітопольського району ліквідували військову базу рашистів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами Івана Федорова, ввечері 20 листопада, ЗСУ ліквідували базу росіян, що облаштували на одному із фермерських господарств.

«Мінус ще одна військова база окупантів у Мелітопольському районі. Вчора ввечері, 20 листопада, у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було невесело – зафіксовано 3 потужні вибухи», – повідомив він.

За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств.

В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.

Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування, тож підраховуємо ворожі втрати.

Раніше помідомлялось, що в українському Мелітополі знищили штаб російських окупантів.

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