ОСТАННІ НОВИНИ

Під Мелітополем ліквідували військову базу рашистів, – Федоров

Андрій Котенський

|

У тимчасово окупованому селищі Веселе Мелітопольського району ліквідували військову базу рашистів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами Івана Федорова, ввечері 20 листопада, ЗСУ ліквідували базу росіян, що облаштували на одному із фермерських господарств.

«Мінус ще одна військова база окупантів у Мелітопольському районі. Вчора ввечері, 20 листопада, у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було невесело – зафіксовано 3 потужні вибухи», – повідомив він.

За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств.

В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.

Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування, тож підраховуємо ворожі втрати.

Раніше помідомлялось, що в українському Мелітополі знищили штаб російських окупантів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

всі статті
Львівський портал