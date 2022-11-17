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У Мелітополі знищили штаб окупантів

Наталя Дуляба

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Українські військові продовжують завдавати ворогу втрат на тимчасово захопленій території Запорізької області. У Мелітополі знищено штаб рашистів. Про це йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому 17 листопада.

Російські окупанти у Мелітополі опинились від вогнем ЗСУ у вівторок, 15 листопада. Тоді наші військові успішно знищили штаб одного з ворожих підрозділів. Про втрати рашистів наразі нічого не відомо.

Крім того, українські захисники спалили два склади боєприпасів, два «Гради» та комплекс С-300 рашистів у районах населених пунктів Кінські Роздори і Владівка (неподалік Токмака), Благовіщенка (біля Енергодара) Запорізької області. Загарбники втратили близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Нагадаємо, напередодні у Запорізькій області ЗСУ вдарили по залізничному мосту у районі Чернігівки, що біля Токмака. Тепер окупанти не можуть його використовувати.

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