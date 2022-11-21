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Окупанти обстріляли Херсон. Є поранені

Наталя Дуляба

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В понеділок, 21 листопада, російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона. Відомо, що є поранені. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook.

«У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається», – написав він.

У Херсонській міськраді наразі ще не прокоментували нові ворожі обстріли, втім уточнили, що 20 листопада внаслідок ударів російських військ у місті поранення дістала одна людина. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, зруйнована школа олімпійського резерву у мікрорайоні Острів.

Херсонців, які живуть біля берега Дніпра, закликають за можливості переміститись у більш безпечні райони міста чи евакуюватись. Усі охочі тимчасово переїхати у безпечніші регіони України можуть звернутись на гарячу лінію Херсонської ОВА за номерами: 0-800-330-951 та 091-481-78-45.

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