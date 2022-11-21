ОСТАННІ НОВИНИ

Львів попрощається зі ще трьома Героями

Анастасія Диняк

|

У вівторок, 22 листопада, Львів попрощається з Героями Віталієм Мельником, Романом Прендотою та Володимиром Сухолитким, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Чин похорону відбудеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Поховають Віталія Мельника та Романа Прендоту на Личаківському кладовищі. Володимира Сухолиткого – у Солонці на Львівщині, де він мешкав.

Біографічна довідка Героїв:

Віталій Мельник (17.08.1992-16.11.2022). Львів’янин.

Навчався у закладі загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець. У мирний час працював в охоронній сфері у Львові.

Протягом 2016-2019 років виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції/Операції Об’єднаних сил.

Після повернення до цивільного життя працював у Львівському комунальному підприємстві «Муніципальна варта».

Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії проходив військову службу у лавах Збройних сил. Боровся проти російських окупантів у «гарячих точках» у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Віталія Мельника залишилися мама та двоє синів.

Роман Прендота (09.04.1983-11.11.2022). Уродженець міста Дрогобич Львівської області.

У дитинстві проживав у місті Хирів. Навчався у закладі загальної середньої освіти I-III ступенів-ліцеї імені Владики Івана Хоми міста Хирів. Будучи переможцем численних олімпіад, поза конкурсом вступив до Національного університету «Львівська політехніка». Під час навчання додатково закінчив військову кафедру.

Більше 20-ти років проживав у столиці. Працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю «АПТ Україна Групп», пройшов шлях від конструктора до головного інженера департаменту проєктів.

Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист Батьківщини. Боровся із російськими загарбниками у лавах 68-ї окремої єгерської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних сил України.

У Романа Прендоти залишилися батьки та дружина.

Володимир Сухолиткий (13.08.1976-19.11.2022). Уродженець міста Тисмениця Івано-Франківської області. Згодом родина переїхала до Львова.

Навчався у середній загальноосвітній школі №86. У 1998 році закінчив Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси та кредит». Додатково здобув юридичну освіту у Львівському торговельно-економічному університеті.

Полковник запасу. Протягом 20-ти років перебував у лавах Збройних сил України. У 2005 році був у складі українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак.

Із початком агресії РФ виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції. Обіймав посади начальника фінансової служби військових частин А2242, А3896, А3581, начальника організаційного відділу фінансово-економічного управління Оперативного командування «Північ».

Протягом 2016-2018 років працював у Західному територіальному управлінні внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, опісля – у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України.

Із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, був начальником фінансової служби.

У Володимира Сухолиткого залишилися дружина та двоє синів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

всі статті
Львівський портал