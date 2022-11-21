Львів попрощається зі ще трьома Героями

У вівторок, 22 листопада, Львів попрощається з Героями Віталієм Мельником, Романом Прендотою та Володимиром Сухолитким, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Чин похорону відбудеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Поховають Віталія Мельника та Романа Прендоту на Личаківському кладовищі. Володимира Сухолиткого – у Солонці на Львівщині, де він мешкав.

Біографічна довідка Героїв:

Віталій Мельник (17.08.1992-16.11.2022). Львів’янин.

Навчався у закладі загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець. У мирний час працював в охоронній сфері у Львові.

Протягом 2016-2019 років виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції/Операції Об’єднаних сил.

Після повернення до цивільного життя працював у Львівському комунальному підприємстві «Муніципальна варта».

Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії проходив військову службу у лавах Збройних сил. Боровся проти російських окупантів у «гарячих точках» у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Віталія Мельника залишилися мама та двоє синів.

Роман Прендота (09.04.1983-11.11.2022). Уродженець міста Дрогобич Львівської області.

У дитинстві проживав у місті Хирів. Навчався у закладі загальної середньої освіти I-III ступенів-ліцеї імені Владики Івана Хоми міста Хирів. Будучи переможцем численних олімпіад, поза конкурсом вступив до Національного університету «Львівська політехніка». Під час навчання додатково закінчив військову кафедру.

Більше 20-ти років проживав у столиці. Працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю «АПТ Україна Групп», пройшов шлях від конструктора до головного інженера департаменту проєктів.

Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист Батьківщини. Боровся із російськими загарбниками у лавах 68-ї окремої єгерської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних сил України.

У Романа Прендоти залишилися батьки та дружина.

Володимир Сухолиткий (13.08.1976-19.11.2022). Уродженець міста Тисмениця Івано-Франківської області. Згодом родина переїхала до Львова.

Навчався у середній загальноосвітній школі №86. У 1998 році закінчив Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси та кредит». Додатково здобув юридичну освіту у Львівському торговельно-економічному університеті.

Полковник запасу. Протягом 20-ти років перебував у лавах Збройних сил України. У 2005 році був у складі українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак.

Із початком агресії РФ виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції. Обіймав посади начальника фінансової служби військових частин А2242, А3896, А3581, начальника організаційного відділу фінансово-економічного управління Оперативного командування «Північ».

Протягом 2016-2018 років працював у Західному територіальному управлінні внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, опісля – у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України.

Із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, був начальником фінансової служби.

У Володимира Сухолиткого залишилися дружина та двоє синів.