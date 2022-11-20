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«Звучить як мрія»: Єрмак про прогнози щодо кінця війни весною

Ольга Денисяка

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що завершити розв’язану росією війну до весни наступного року Україні навряд чи вдасться.  Про це він заявив під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, повідомляє Укрінформ.

Єрмак сказав про це, коментуючи висловлювання заступника міністра оборони України Володимира Гаврилов про те, що «українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з росією завершиться навесні».

«Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, – це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним», – зауважив Єрмак.

Він нагадав, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямі.

«Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться», – наголосив керівник Офісу Президента.

За його словами, усупереч негативним прогнозам стосовно стійкості України на початку вторгнення, нині більшість людей у світі переконані в нашій невідворотній перемозі.

«Кожного дня, щохвилини ми робимо усе можливе, аби наша спільна з партнерами перемога настала якомога швидше», – запевнив Єрмак.

Нагадаємо, в інтерв’ю телеканалу Sky News Гаврилов підкреслив, що Україна ніколи не припинить воювати до перемоги, навіть попри загрозу російського ядерного удару. При цьому він висловив думку, що застосування москвою ядерної зброї видається малоймовірним, оскільки такий крок «стане драматичним для всіх».

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